«Правая или левая?»: Климова снялась в трех ракурсах, чтобы узнать «рабочую сторону» лица

Актриса так и не смогла определиться и обратилась к фанатам.

42-летняя Екатерина Климова поделилась в личном блоге тремя кадрами, сделанными во время работы над телесериалом «По законам военного времени». Сделала актриса это не случайно: ей захотелось узнать у своих поклонников, с какой стороны она выглядит лучше.

«В кино принято считать, что у артиста есть только одна рабочая сторона лица. Я так и не смогла понять, какая у меня. А вы как думаете? Правая или левая? Может, все-таки анфас?» — задала она вопрос своим фолловерам.

Ответы подписчиков оказались вполне ожидаемыми — не трудно догадаться, что верные почитатели в большинстве своем (за редким исключением) посчитали, что их любимица хороша с любой стороны.

«Вы прекрасны во всех ракурсах, Катюша. Сплошное наслаждение для операторов и фотографов работать с вами!!», «У вас, Екатерина, рабочий на экране и сцене — даже кончик мизинца», «Екатерина, вы во всех ракурсах прекрасны, как ни посмотри… У такой невероятной артистки, как вы, просто не может быть какой-то одной лучшей стороны. Вы очень фотогеничная и всегда шикарно получаетесь на фото», «Катя, вам ли об этом спрашивать?! Вы очаровательны в любом ракурсе!» — отметились комментаторы.

А как считаете вы, в каком ракурсе Екатерина Климова особенно хороша?