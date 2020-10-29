Адвокат Владимира Конкина поведала, какие отношения связывают актера и его директора

Актер требует публичных извинений за то, что на ТВ распространялись слухи о его романе с Еленой Переслени.

После трагической смерти дочери актера Владимира Конкина публика заинтересовалась личной жизнью не только погибшей девушки, но и ее звездного отца. В прессе и на ТВ стали активно обсуждать, что у 69-летнего артиста и его директора Елены Переслени уже много лет роман. Якобы эта связь ранила и ныне покойную Софию, которая была очень близка со своей матерью.

Но адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко категорически опровергла эти слухи. По словам юриста, Переслени замужем за актером Эдуардом Митиным, а с Владимиром Алексеевичем у нее исключительно рабочие отношения. Супруги живут вместе, постоянно проводят время друг с другом, и Конкин воспринимает их как семью.

По словам адвоката, ее клиент опасается, что эти сплетни могут разрушить его рабочие отношения с директором, который ведет все его финансовые дела уже много лет. Если Переслени уйдет от Конкина, то он не сможет организовать собственные концерты и потеряет возможность зарабатывать.

«Она не имеет никаких интересов в отношении семьи. Владимир Алексеевич планирует все, что у него есть, оставить исключительно своей семье», — цитирует юриста Пятый канал.

Конкин и его окружение не остановились на том, чтобы просто опровергнуть слухи. Теперь телевизионщиков принуждают публично извиниться за то, что они распространили эти домыслы.