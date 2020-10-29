«Безумно идет»: Кети Топурия примерила белое меховое пальто и мягкие брюки цвета фуксии

34-летняя певица Кети Топурия обнародовала в личном блоге кадр в утонченном и стильном аутфите.

Певица примерила трендовое меховое пальто белого цвета, надев под него футболку в тон, а также яркие мягкие брюки цвета фуксии. В качестве акцента она выбрала сумку синего цвета. Серьги и кольцо на безымянном пальце оказались с внушительными бриллиантами.

«Образ крайне уютный и теплый, гламурно-статусный благодаря заметным брендам. Нашей героине безумно идет. Если пальто Кети имеет искусственный мех, то оно еще и в концепте экотемы. Цвета певица использовала классические: белый никогда не выходит из моды, фуксия тоже практически всегда присутствует в коллекциях модельеров, кочуя из сезона в сезон. Образ гармоничен еще и за счет микса оттенков, поскольку соблюдено классическое сочетание трех цветов: доминантного (белый), акцентного (синий) и второстепенного (фуксии)», — прокомментировал стиль звезды для Teleprogramma.pro дизайнер одежды Сергей Никулин.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для важных мероприятий и модных фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках. В прошлом году они имели большой успех в Гостином дворе на выставке «Образование и карьера».