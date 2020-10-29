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«Безумно идет»: Кети Топурия примерила белое меховое пальто и мягкие брюки цвета фуксии

Певица приятно впечатлила дизайнера одежды Сергея Никулина.

«Безумно идет»: Кети Топурия примерила белое меховое пальто и мягкие брюки цвета фуксии
Кети Топурия. Фото: Global look press.

34-летняя певица Кети Топурия обнародовала в личном блоге кадр в утонченном и стильном аутфите.

Певица примерила трендовое меховое пальто белого цвета, надев под него футболку в тон, а также яркие мягкие брюки цвета фуксии. В качестве акцента она выбрала сумку синего цвета. Серьги и кольцо на безымянном пальце оказались с внушительными бриллиантами.

Кети Топурия
Кети Топурия. Фото: https://www.instagram.com/ketatime/

«Образ крайне уютный и теплый, гламурно-статусный благодаря заметным брендам. Нашей героине безумно идет. Если пальто Кети имеет искусственный мех, то оно еще и в концепте экотемы. Цвета певица использовала классические: белый никогда не выходит из моды, фуксия тоже практически всегда присутствует в коллекциях модельеров, кочуя из сезона в сезон.

Образ гармоничен еще и за счет микса оттенков, поскольку соблюдено классическое сочетание трех цветов: доминантного (белый), акцентного (синий) и второстепенного (фуксии)», — прокомментировал стиль звезды для Teleprogramma.pro дизайнер одежды Сергей Никулин.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для важных мероприятий и модных фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках. В прошлом году они имели большой успех в Гостином дворе на выставке «Образование и карьера».

Сергей Никулин
Сергей Никулин. Фото: личный архив

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