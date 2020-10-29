«Нашла себе короля»: Барановская пришла в театр в желтой толстовке и брюках палаццо

Буквально на днях теледива Юлия Барановская с детьми путешествовала по берегам Баренцева моря, наблюдая северное сияние, а теперь в Москве совершает культурные выходы в свет. Ведущая «Модного приговора» накануне посетила театр, со старшим сыном от Аршавина — Артемом, — они посмотрели культовый мюзикл «Шахматы».

После спектакля Юлия Барановская запечатлелась в тематической инсталляции с шахматными фигурами на доске:

«Мне кажется, я наконец нашла своего короля», — прижимаясь к ростовой шахматной фигуре, радовалась Барановская.

При этом Барановская облачилась в уютную желтую толстовку и широкие брюки палаццо. В качестве обуви девушка предпочла ботинки для треккинга, видимо, у звезды экрана действительно получилось как у Чацкого — с корабля на бал.