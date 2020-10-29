Ирина Пингвинова из «Дома-2» рассказала, где появится на свет ее дочка

В этом году на шоу «Дом-2» произошел настоящий бэби-бум. Недавно стала мамой Саша Черно, которая подарила сына Иосифу Оганесяну. Наследницей обзавелся «старожил» проекта Степан Меньщиков: новая жена родила ему дочку. Однако он уже успел усомниться в своем отцовстве и тайно сделал ДНК-тест. Теперь готовится к пополнению в семье Ирина Пингвинова. Она находится на телестройке два года. За это время у девушки завязались отношения с Дмитрием Чайковым.

Накануне Ирина дала откровенное интервью порталу Teleprogramma.pro. Девушка уже совсем скоро станет мамой. Она призналась, что давно собрала сумку для роддома и выбрала клинику, где родится ее первенец.

«С роддомом мы определились. Самое главное, что заведующая отделением вызвала доверие. Врач оказалась с юмором, но и на серьезные вопросы она мне смогла ответить. Так что, думаю, буду рожать в том роддоме, который мы выбрали, в Москве», — поделилась звезда телестройки.

При этом Пингвинова отметила, что на днях они собрали кроватку. Так как светская львица ждет дочку, то все сделано в розовых тонах. При этом девушка не стала скрывать, что в роддоме будет вестись съемка. Зрители увидят, как пройдет ее выписка.

Также Ирина отметила, что много советов ей дает Черно, с которой они дружат, а вот с Ольгой Рапунцель, у которой уже двое детей, девушке не удается пересечься. Зато ее муж Дмитрий Дмитриенко с радостью делится своим опытом воспитания детей. При этом брюнетка отметила, что если ее будут поучать, то она это пресечет. К слову, уже в следующем году девушка намеревается сыграть свадьбу с возлюбленным.