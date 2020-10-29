«Кто это рядом с Максимом?»: фолловеры не узнали Пугачеву на архивном снимке

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году, но вместе они уже более 15 лет. За эти годы у звезд родились близнецы Лиза и Гарри, которые в новом учебном году впервые сели за школьную парту.

Хоть 71-летняя Алла Пугачева и не выходит на сцену уже давно, но армия поклонников Примадонны, кажется, с годами лишь растет. В Сети завели фан-страничку, посвященную легенде отечественной эстрады, и там публикуются не только новости из жизни звездной семьи, но и архивные фото.

Одно из таких снимков появилось в новом посте — совместный кадр Галкина и Пугачевой, на котором Примадонна позирует в легкой розовой блузке с приспущенным плечом. Только вот поклонники не смогли узнать любимицу — так сильно она изменилась с того времени.

«А это кто рядом с Максимом?», «Что то тут Алла сама на себя как то не похожа, или макияж другой», «Аллочка, что-то вы мне не нравитесь», «Это не они вовсе», «Далеко не Алла Борисовна. Совсем не похожа», «Это не Алла, а ее двойник без тюнинга», «Это розыгрыш?! Ведь на фото не Алла Пугачева!» — пишут поклонники.

Примадонна в последние годы очень сильно похудела, стала невероятно стройной и может себе позволить мини — летом она часто щеголяла в шортах и юбках. Кроме того, звезда полюбила молодежный стиль в одежде, который очень ей идет, считают многие стилисты.