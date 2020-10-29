Теперь официально: суд расторг брак Гарика Харламова и Кристины Асмус

В начале лета семейный корабль Кристины Асмус и Гарика Харламова потерпел крушение — пара объявила о разводе. Долгое время поклонники не верили в эту новость, считая заявление звезд розыгрышем. Но увы, актеры действительно расстались. А на днях точку в их общей истории поставил суд — теперь официально Асмус и Харламов бывшие, сообщил Telegram-канал Mash.

О том, что на самом деле стало причиной развода, Харламов рассказал не так давно в интервью Даниле Поперечному. Оказалось, что чувства угасли, и все больше комик понимал, что живут они с Асмус в разных мирах. Пытаясь сохранить брак ради дочки Насти, Харламов откладывал развод, сколько мог. Но все-таки нашел в себе силы поставить точку.

Ребенок юмориста и актрисы остается со звездной мамой, теперь супругам предстоит поделить совместно нажитое имущество.