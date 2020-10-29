«Есть остаточные явления»: Соколовский рассказал об отношениях с Дакотой после развода

Портал Teleprogramma.pro создал проект «Загугли звезду», где знаменитости отвечают на самые популярные вопросы. И одним из первых героев видеоопросника стал певец Влад Соколовский. Многие помнят его еще по «Фабрике звезд», где он впоследствии выступал с Дмитрием Бикбаевым. Так вышло, что исполнители хита «Катя возьми телефон» перестали петь дуэтом. Между ними случился конфликт.

Однако в рамках нашего проекта Влад признался, что уже помирился с Димой и поддерживает с ним теплые отношения. «Мы уже 30-летние мужики», — заметил он. Коснулся артист и личной темы. Его история любви с Ритой Дакотой была очень красивая. Однако они расстались, когда их дочке Мии не было и года.

Сейчас он уже общается не только с Ритой, но и ее новым бойфрендом. Певец отметил, что ребенок и мудрость их сплотили и помогли все пережить.

«У нас с Ритой прекрасные взаимоотношения. Я бы даже сказал, взаимопонимание. Очень открыты друг другу и с благодарностью относимся. Рита очень осознанный человек, развитый не по годам и умственно, и духовно. Я тоже над этим работаю. Это дает свои плоды. Смогли выстроить наши взаимоотношения такими, какими они на сегодняшний день являются. Понятное дело, что есть какие-то остаточные явления, они как вспышки, и воспринимаются нами как инородное тело. Мы все пережили практически вместе! У нас такая потрясающая дочь, что это не может не мотивировать нас выстраивать хорошие отношения, потому что она все чувствует, все понимает», — высказался Влад.

К слову, он ни мог не рассказать, какой растет его дочка. Малышке недавно исполнилось три года. Она проводит время и с мамой, и с папой.

«Я сейчас сижу в комнате своей дочери. Что тут говорить?! Я безумно счастливый отец! Я рад, что у меня именно этот ребенок, потому что она уникальная. Дико горжусь каждым ее достижением. Мы с Ритой, конечно, делаем и сделаем в будущем все возможное, чтобы она всегда была счастливой и чтобы у нее все было хорошо», — поделился Соколовский.

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