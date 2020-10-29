«У меня их много»: Брухунова пополнила коллекцию сумок редким экземпляром с мухами

31-летняя жена Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова полгода назад подарила сатирику сына Вагана. Звездная пара скрывала прибавление в семье до самой осени, и лишь недавно мир узнал о существовании наследника у пары. Все это время Брухунова как ни в чем не бывало вела свой микроблог, в котором много моды, рецептов и распаковок новых покупок.

больше по теме Мамин модник: Брухунова нарядила сына от Петросяна в стильную обувь Малышу Вагану Татьяна выбирает трендовые вещи.

Брухунова давно слывет настоящей модницей. Девушка обожает моду, следит за трендами, но не слепо копирует, а старается адаптировать их по-своему. У молодой мамы, в частности, целая коллекция сумочек.

«Что для вас сумка? Необходимость? Стильный аксессуар? Или необходимый стильный аксессуар?! Для меня именно так. Только так. Я никогда не выхожу из дома без этого приспособления. Поэтому, у меня их много», — призналась Брухунова.

И поспешила похвастаться очередной стильной обновкой – сумочкой цвета металлик с оригинальным принтом «мухи» на экстерьере модели. Брухунова подчеркнула, что это ограниченная серия, выпущенная к 10-летию бренда.

Еще у Брухуновой большая коллекция верхней одежды. Девушка любит тренчи, их у нее очень много. Недавно на прогулку с малышом жена Петросяна нарядилась в трендовый кейп.