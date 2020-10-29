«Вокруг полно молодых»: Миро уверена, что Муцениеце не сможет вернуть Прилучного в семью

Все лето поклонники Павла Прилучного следили, как развиваются отношения кумира со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Артист развелся с женой Агатой Муцениеце и, по слухам, стал жить с новой пассией, ради которой якобы даже решил сменить жилплощадь — продать семейное гнездо в Подмосковье.

Однако на днях появилась информация о том, что Прилучный расстался с Карпович. И теперь будто бы намерен воссоединиться с бывшей женой. На новость отреагировала скандальный блогер Лена Миро. Она уверена, что «мажор» точно не вернется к Муцениеце.

«Зачем? Вокруг полно молодых и задорных девок!» — приводит слова блогера «ФАН».

По мнению Миро, разлад в отношениях Прилучного и Муцениеце возник из-за того, что «папина дочка» слишком давила на «мажора» со свадьбой. А его такой расклад не прельстил.

Напомним, что с Агатой Муцениеце Павел Прилучный был в браке 9 лет. Звезды воспитывают двоих детей — сына-первоклассника Тимофея и дочку Мию, которой исполнилось четыре годика.