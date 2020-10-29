Решетова о союзе с Тимати: «Легче жить в идиллии, когда у мужа не было других детей»

Этой осенью еще одна пара шоу-бизнеса распалась. Спустя пять лет отношений о разрыве объявили Тимати и Анастасия Решетова. У рэпера и модели есть годовалый сынок, и они продолжают воспитывать его вместе.

Но несмотря на то что Решетова уже одинока, ей продолжают поступать вопросы об отношениях с Тимати. И накануне одна из подписчиц в Instagram задала вопрос о том, как принять ребенка бойфренда от первого брака.

«Легче жить в идиллии, когда у твоего мужа не было других детей до вашего союза, — уверена модель и добавила: — Тут многое зависит от поведения вашего мужчины и вашего собственного отношения к ситуации. Меня никогда не смущало, что в жизни ТИ присутствует его дочь и то, как он ее любит. Я и сама смогла ее полюбить».

Напомним, что у Тимати есть шестилетняя дочка Алиса от отношений с моделью Аленой Шишковой. Прервав союз с Решетовой, рэпер стал героем нового сезона шоу «Холостяк».