Стилист Пугачевой не смог молчать, увидев экстремальное декольте Милявской

Певица предстала в гримерной в мерцающем платье, впечатлив Игоря Гуляева.

Певица Лолита Милявская в последнее время невероятно похорошела, похудела и стала выглядеть гораздо моложе. Она просто купается во внимании мужчин, наслаждаясь свободой и собственной привлекательностью.

Один из последних луков украинской дивы в облегающем мерцающем платье с очень глубоким декольте произвел настоящий фурор среди ее поклонников. Артистка обнародовала видео в этом вечернем аутфите в своем аккаунте Instagram.

«Невероятная!», «Какие глубокие… глаза», «Захватывающая Лолита, просто фантастическая», «Можно любоваться вечно на огонь, воду и Лолиту в этом платье», «Бомбическая фигура!», «Лолита восхищаясь вашей неувядающей молодостью и привлекательностью», — написали фолловеры в комментариях.

Очаровался внешним видом брюнетки и стилист Аллы Пугачевой Игорь Гуляев, клиенткой которого Лолита Милявская тоже является.

«Красавица», — восхитился он.

Как пишет ФАН, артистка, снимая себя на селфи, пошла на определенную хитрость, поставив камеру сверху. Так, считают журналисты информационного агентства, она поймала максимально привлекательный для публики ракурс.