«Загугли звезду»: Влад Соколовский – о жестких травмах на «Ледниковом периоде», о Дакоте…
Видео
Лера Кудрявцева: «Татьяна Судец пережила страшную трагедию»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Стилист Пугачевой не смог молчать, увидев экстремальное декольте Милявской

Певица предстала в гримерной в мерцающем платье, впечатлив Игоря Гуляева.

Стилист Пугачевой не смог молчать, увидев экстремальное декольте Милявской
Лолита. Фото: Global look press.

Певица Лолита Милявская в последнее время невероятно похорошела, похудела и стала выглядеть гораздо моложе. Она просто купается во внимании мужчин, наслаждаясь свободой и собственной привлекательностью.

Один из последних луков украинской дивы в облегающем мерцающем платье с очень глубоким декольте произвел настоящий фурор среди ее поклонников. Артистка обнародовала видео в этом вечернем аутфите в своем аккаунте Instagram.

Стилист Пугачевой не смог молчать, увидев экстремальное декольте Лолиты
Стилист Пугачевой не смог молчать, увидев экстремальное декольте Лолиты. Фото www.instagram.com/lolitamilyavskaya/

«Невероятная!», «Какие глубокие… глаза», «Захватывающая Лолита, просто фантастическая», «Можно любоваться вечно на огонь, воду и Лолиту в этом платье», «Бомбическая фигура!», «Лолита восхищаясь вашей неувядающей молодостью и привлекательностью», — написали фолловеры в комментариях.

Очаровался внешним видом брюнетки и стилист Аллы Пугачевой Игорь Гуляев, клиенткой которого Лолита Милявская тоже является.

«Красавица», — восхитился он.

Как пишет ФАН, артистка, снимая себя на селфи, пошла на определенную хитрость, поставив камеру сверху. Так, считают журналисты информационного агентства, она поймала максимально привлекательный для публики ракурс.

Тэги

Игорь ГуляевЛолитаЛолита МилявскаяЛолита новостиЛолита последние новостипевица Лолита