«Куда смотрит Эвелина?»: поклонники обсуждают клетчатый наряд Бабкиной на «Модном приговоре»

Певица, телеведущая Надежда Бабкина любит удивлять поклонников. Звезда эстрады недавно предстала перед подписчиками в Instagram без макияжа, чем невероятно восхитила преданных фанатов естественностью и красотой. Многие попросили ее не краситься сильно, потому что натуральность диве очень идет.

На этот раз Бабкина в студии программы «Модный приговор» появилась во всеоружии — с ярким макияжем и в не менее броском наряде. Она облачилась в клетчатую желтую блузу с серебристой бахромой на груди, которую комбинировала с клетчатой юбкой, но уже красного цвета.

Только поклонники не оценили стильный аутфит звезды. Они поспешили заметить, что сочетание двух клетчатых нарядов выглядит, по их мнению, странно:

«Это что за кошмар?! И куда смотрит Эвелина? Чего молчит?», «Так одеться на «Модном приговоре», вообще никак», «Если после нового года у вас остался елочный дождик, не выбрасывайте», «Здесь никак ни вяжется одно с другим. И блестки к одежде в клетку тоже ни к чему. Просто нелепо», — недоумевают фолловеры.

Сама Надежда Георгиевна не отреагировала на критику. За звезду вступились преданный поклонники и заметили, что выглядит «казачка Надя» всегда безупречно.