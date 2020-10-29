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«Принцесса!»: Андреева восхитилась дочкой Кудрявцевой в фиолетово-красном наряде на прогулке

Именно к этому сочетанию оттенков советовала ранее присмотреться Эвелина Хромченко.

«Принцесса!»: Андреева восхитилась дочкой Кудрявцевой в фиолетово-красном наряде на прогулке
Лера Кудрявцева. Фото: Global look press.

49-летняя Лера Кудрявцева отметилась со своей дочерью Машенькой на прогулке. Двухлетнюю малышку звезда ТВ всегда старается одеть не только комфортно, но и красиво, а также согласно модным трендам. Вот и на этот раз на свежем воздухе девочка оказалась в одном из самых актуальных нарядов в его цветовом решении — фиолетовом с красным.

О моде на комбинацию данных тонов ранее рассказывала Эвелина Хромченко в эфире Первого канала. Некогда эти оттенки соединил в своих знаменитых комплектах и сделал их популярными Ив Сен Лоран. Теперь они вновь стали актуальными, появившись на мировых подиумах в осенне-зимнем сезоне.

Кудрявцева нарядила стильную дочь в фиолетово-красную куртку
Кудрявцева нарядила стильную дочь в фиолетово-красную куртку. Фото: www.instagram.com/leratv/

В наряде Маши фиолетовый и синий цвет присутствовали в ее куртке, полосатом шарфе и шапочке с изображением Микки Мауса.

«Принцесса ресничная!» — не смогла сдержать эмоций ведущая Екатерина Андреева, увидев фото девочки в этом образе у Леры Кудрявцевой в микроблоге.

Комментарии.
Комментарии. Фото: www.instagram.com/leratv/

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