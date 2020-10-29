«Узнать просто невозможно»: 78-летнюю Алентову без очков запечатлели на чеcтном фото

Звезда картины «Москва слезам не верит» Вера Алентова в свои 78 лет продолжает активную творческую деятельность. Накануне она вышла на сцену Театра им. Ленсовета, где играет в постановке «Роковое наследство». Об этом сообщила ее коллега по спектаклю Дарья Повереннова.

«Так же бодра и полна энергии! И это так круто! И вызывает огромное уважение!

Я везунчик, что имею удовольствие работать и общаться с такой артисткой!» — восторгается Алентовой именитая актриса.

При этом актрисы позируют на селфи для аккаунта Поверенновой в Instagram. Увиденное фото повергло многих фолловеров в недоумение. Они не признали на снимке Веру Алентову и поспешили отметить, как она изменилась. На селфи звезда фильма «Москва слезам не верит» предстала без очков (это любимый аксессуар актрисы. — Прим. ред.), запечатлевшись на честном снимке.

«Узнать Алентову просто невозможно. Я вообще, пока не прочитала фамилию, даже не поняла, кто это?!», «Как же ее изменила пластика, была Алентова, а стала…», «Я ее не узнала, совсем другой человек на фото, уж простите меня», «Совсем не узнаваема стала Вера Валентиновна», «Это Вера Алентова?! Слава Богу, хоть переделали пластику, но совсем не узнаваема», — недоумевают фанаты.

Супруга Владимира Меньшова, по слухам, давно пользуется достижениями пластической хирургии. Поклонники заметили изменения на лице Алентовой еще 10 лет назад.