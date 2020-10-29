«Позволяет кардинально изменить фигуру»: Васильев показал пальто, принт которого стройнит

Этот рисунок был изобретен давно, но сейчас переживает вторую волну популярности.

Александр Васильев осуществил мечту многих женщин, страдающих лишним весом. В эфире «Модного приговора» на Первом канале телеведущий показал пальто с ярким принтом, который обладает замечательным качеством — делает фигуру визуально стройнее.

Как объяснил Васильев, этот принт относится к типу оп-арта, то есть оптического рисунка. Его ввел в моду венгерский художник Виктор Вазарели, творчество которого было воспето многими дизайнерами 1960-х годов.