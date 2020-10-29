«Позволяет кардинально изменить фигуру»: Васильев показал пальто, принт которого стройнит

Александр Васильев осуществил мечту многих женщин, страдающих лишним весом. В эфире «Модного приговора» на Первом канале телеведущий показал пальто с ярким принтом, который обладает замечательным качеством — делает фигуру визуально стройнее.
Как объяснил Васильев, этот принт относится к типу оп-арта, то есть оптического рисунка. Его ввел в моду венгерский художник Виктор Вазарели, творчество которого было воспето многими дизайнерами 1960-х годов.
«Много раз оп-арт возвращался в моду, а сегодня он позволяет кардинально изменить фигуру нашей героини. И из девушки достаточно взбитой, корпулентной и укатистой, как говорит моя коллега Надежда Бабкина, она превратилась в гораздо более хрупкое и нежное создание. И это все благодаря рисунку в стиле оп-арт», — рассказал историк моды.