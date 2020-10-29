«Так приятно делать подарки»: Ольга Бузова устроила маме своего бойфренда сюрприз

Ольга Бузова обожает сюрпризы, которые нередко устраивает девушке ее бойфренд Давид Манукян (Дава). Недавно блогер, к примеру, пригласил свою возлюбленную на свидание в итальянский ресторан, чтобы ощутить атмосферу Рима.

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Пара пробовала национальные блюда и наслаждалась обществом друг друга. При этом ведущая «Дома-2» нарядилась для светского вечера в кроп-топ и юбку длины мини в складку, накинув сверху как жакет рубаху. На ноги звезда надела маскулинные сапоги на тракторной подошве.

Однако Бузова любит не только радоваться сюрпризам со стороны близких людей, но и удивлять презентами других. Накануне, к примеру, певица порадовала маму своего возлюбленного сюрпризом. Анна Манукян собиралась отмечать день рождения. В это время звезда телестройки купила огромный букет роз, а также множество респектабельных вещей в ЦУМе и неожиданно предстала перед женщиной.

«С днем рождения!» — прокричала она в компании ее родственников и близких, вручив удивленной даме цветы. После этого счастливая Анна Манукян распаковала пакеты и коробки от Оли и сына.