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Вечер с подругой: Екатерина Скулкина в трикотажном костюме и замшевых сапогах поужинала в ресторане

44-летняя актриса провела вечер в столичном заведении с французской кухней.

Вечер с подругой: Екатерина Скулкина в трикотажном костюме и замшевых сапогах поужинала в ресторане
Екатерина Скулкина продемонстрировала вязаный костюм. Фото: Instagram.com/eskulkina

Участница женского юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Скулкина недавно стала одним из членов жури реалити-шоу «Модель XL». Этот проект учит девушек в теле любить себя и ломать привычные рамки стандартов красоты. Именно там артистка познакомилась с креативным продюсером Екатериной Боровлевой. Коллеги подружились и иногда даже выбираются вместе поужинать. Например, недавно девушки посетили один ресторанов французской кухни в Москве. Об этом Екатерина сообщила в своем микроблоге.

Артистка опубликовала совместное фото с подругой в Stories личного аккаунта.

«Когда все звезды сошлись для нашей долгожданной встречи», — подписала снимок Скулкина.

Екатерина Скулкина с Екатериной Боровлевой
Екатерина Скулкина с Екатериной Боровлевой. Фото: Instagram.com/eskulkina

Отметим, что для ужина Скулкина выбрала теплый вязанный костюм кофейного цвета. Джемпер был украшен белоснежной каймой на рукавах, карманах и V-образном вырезе трикотажного изделия. Низ костюма представлял собой юбку длины миди. К ней актриса подобрала сапоги на каблуке из светлой замши.

Екатерина Скулкина
Екатерина Скулкина в ресторане. Фото: Instagram.com/eskulkina

Поклонники Екатерины похвалили бывшую участницу КВН за модный лук:

«Красотка!», «Хорошенькая какая! И костюм шикарный», «Элегантная и изящная леди!».

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