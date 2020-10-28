Вечер с подругой: Екатерина Скулкина в трикотажном костюме и замшевых сапогах поужинала в ресторане

Участница женского юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Скулкина недавно стала одним из членов жури реалити-шоу «Модель XL». Этот проект учит девушек в теле любить себя и ломать привычные рамки стандартов красоты. Именно там артистка познакомилась с креативным продюсером Екатериной Боровлевой. Коллеги подружились и иногда даже выбираются вместе поужинать. Например, недавно девушки посетили один ресторанов французской кухни в Москве. Об этом Екатерина сообщила в своем микроблоге.

Артистка опубликовала совместное фото с подругой в Stories личного аккаунта.

«Когда все звезды сошлись для нашей долгожданной встречи», — подписала снимок Скулкина.

Отметим, что для ужина Скулкина выбрала теплый вязанный костюм кофейного цвета. Джемпер был украшен белоснежной каймой на рукавах, карманах и V-образном вырезе трикотажного изделия. Низ костюма представлял собой юбку длины миди. К ней актриса подобрала сапоги на каблуке из светлой замши.

Поклонники Екатерины похвалили бывшую участницу КВН за модный лук: