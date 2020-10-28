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Словно школьница: Гагарина в мини-платье с белым воротничком устроила перекус на репетиции

Наряд выпускницы «Фабрики звезд» также дополнили белоснежные манжеты на рукавах-буфах.

Словно школьница: Гагарина в мини-платье с белым воротничком устроила перекус на репетиции
Полина Гагарина. Фото: Instagram.com/gagara1987

Полина Гагарина не скрывает: она любит плотно и вкусно поесть. При этом знаменитость не придерживается особой диеты. И даже наоборот! Она позволяет себе лакомиться фастфудом, к примеру, съесть бургер, чипсы и запить все это газировкой. Естественно, такие послабления артистка позволяет себе крайне редко. Но все же, экс-возлюбленная звездного фотографа Дмитрия Исхакова не видит смысла питаться одной маковой росой.

Так, на свежем фото Полину запечатлели во время одного из перекусов на репетиции. Девушка призналась, что глядя на этот снимок, ей захотелось что-нибудь съесть.

«Смотрю на эту фотографию и начинаю хотеть есть! И вот здесь главное, чтобы рядом была качественная, свежая, вкусная и желательно не вредная еда», — отметила певица.

Певица Полина Гагарина
Полина Гагарина в платье с белым воротничком и манжетами перекусила на съемках. Фото: Instagram.com/gagara1987

Перед объективом фотокамеры Полина предстала в образе школьницы, облачившись в монохромное черное мини-платье с белым воротничком. Аутфит знаменитости также дополнили белоснежные манжеты на рукавах-буфах и трендовая прическа в виде голливудской волны — белокурые локоны поп-дива уложила крупными волнами.

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