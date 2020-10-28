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«Лишь бы оголяться»: Дайнеко в секси бикини сразила поклонников наповал

Выпускница «Фабрики звезд» похвасталась точеной фигурой и бесконечными ногами.

«Лишь бы оголяться»: Дайнеко в секси бикини сразила поклонников наповал
Виктория Дайнеко. Фото: Instagram.com/victoriadaineko

Виктория Дайнеко — девушка не только темпераментная, но и очень красивая. Знаменитость до сих пор скрывает от поклонников свою единственную дочку. При этом выпускница «Фабрики звезд» то и дело публикует пикантные снимки. На этот раз она позировала на диком пляже, облачившись в секси купальник. Она не только блеснула идеальной фигурой и точеной талией, но и похвасталась бесконечными ногами. Поклонники не нашли повода, чтобы раскритиковать внешность знаменитости. Ведь выглядит она весьма эффектно и соблазнительно.

Певица Виктория Боня
Виктория Боня на диком пляже сразила поклонников изящной фигурой в купальнике. Фото: Instagram.com/victoriadaineko

«Замечательная девушка», «Почему не голышом?!», «Нашим лишь бы оголяться», «Потому что нельзя быть на свете красивой такой», «Красотка!! Просто восхитительная» «Самая очаровательная и привлекательная», «Чувственная», «Оторопь взяла! Ух, какая», «Какой манящий взгляд», «Сочная, словно персик», «На вас приятно взглянуть», «Ошеломительно прекрасна», «Пикантненько», — написали фолловеры.

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