«Сердце поет»: Арзамасова в кожаной мини-юбке сделала акцент на длине ног

Актриса из ситкома «Папины дочки» запечатлела себя на селфи, показав свое отражение в зеркале.

Лиза Арзамасова снискала любовь и признание зрителя благодаря участию в ситкоме «Папины дочки». Экранные сестры актрисы сейчас активно снимаются в других проектах или играют в театре, за исключением Екатерины Старшовой (Пуговки. — Прим. ред.) и Анастасии Сиваевой, о ней, к слову, слышно крайне редко, девушка далека от публичности. А вот Дарья Мельникова и Мирослава Карпович то и дело появляются на светских мероприятиях, блистают в рекламных компаниях и играют на сцене.

«Сердце поет и чувствую огромную радость», — отметила Лиза.

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Не так давно Арзамасова вместе с 46-летним Ильей Авербухом появилась на съемках шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Пара держалась за руку, не переставая улыбаться. Этим летом девушка успела побывать и на морях. Сейчас Лиза продолжает свои репетиции, сама ведет личный блог и радует фанатов свежими кадрами. На одном из фото «папина дочка» предстала в кожаной мини-юбке, облегающей кофте, повязав на шею длинный кофейный шарф. Ее аутфит дополнили полуботинки. А акцент девушка сделала на длине ног, выбрав нетривиальный лук.