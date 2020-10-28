«Очень тяжело переживает разрыв»: Павел Прилучный бросил «папину дочку» Мирославу Карпович

По словам друзей, он надеется вернуть бывшую жену Агату Муцениеце. А вот молодая актриса в шоке от такого финала отношений со звездой «Мажора».

Павел Прилучный всегда был завидным «Холостяком». Однако на съемках он познакомился с Агатой Муцениеце и уже спустя несколько месяцев они поженились. Почти девять лет влюбленные прожили вместе, но даже ради детей пара не стала сохранять брак. В начале 2020 года они объявили о расставании и вскоре оформили развод. Агата не скрывала, что еще любит актера, но со временем смогла переключиться с переживаний на работу.

А вот Прилучный сразу уехал в отпуск с новой пассией — Мирославою Карпович. Актриса из «Папиных дочек» теперь является еще и моделью. Она не стала опровергать слухи о романе с бывшим мужем Муцениеце. А вскоре девушка даже стала жить у звезды «Мажора». Как оказалось, ей не понравилось находиться в доме, где все связано с Агатой, поэтому они поселились в особняке у друзей. А на днях стало известно, что Павел расстался с моделью, так как они не ужились под одной крышей. Об этом рассказали друзья из его окружения.

«Карпович, конечно же, в шоке от такого финала. Хотя ей все говорили, что на чужом несчастье свое счастье не построишь. Ей даже пришлось обратиться к психологу, она очень тяжело переживает разрыв», — поведали они.

Отмечается, что возможно поводом стала фотосессия, где девушка позировала в свадебном платье. Тогда пошли слухи о скорой свадьбе, но к такому повороту актер оказался не готов. После многих лет в браке ему не хочется снова быть окольцованным.

«Он говорит друзьям, что хочет вернуть жену, но не знает как. Агата ушла далеко вперед, у нее сейчас много съемок и свое шоу. Не факт, что после такого предательства она захочет к нему вернуться…» — отмечают его знакомые, пишет «Комсомольская правда».

К слову, приятели поведали, что именно Мирослава разрушила семью Прилучного. Она стала с ним флиртовать в театре, где они играют в спектакле. Вскоре актера стали часто видеть с бокалом, а следом у него начались ссоры с женой, что и привело к разводу.