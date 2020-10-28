Первой узнала дочь: экс-жена Жигунова вспомнила, как ей сообщили о романе мужа с Ворожбит

Недавно Сергей Жигунов официально развелся со своей женой Верой Новиковой. После многих лет брака актер оставил супругу ради новой любви Виктории Ворожбит, журналистку часто сравнивают с его бывшей пассией Анастасией Заворотнюк, ради которой он тоже уже бросал свою законную благоверную.

В программе «Судьба человека» на «России 1» отставная жена артиста призналась, что уже смирилась с этим, а вот их дочке Марии приходится непросто. Ей уже 30 лет, однако разлад между родителями она приняла болезненно.

«Машке тяжелее всего, потому что она любит маму и очень любит папу. Когда мама и папа вместе, она счастлива, а когда нет — начинает разрываться», — поведала Вера.

По словам актрисы, именно дочь узнала первой о романе отца с Викторией Ворожбит, прочитав об этом в одной из статей. Девушка позвонила матери, которая ехала как раз в это время с дачи, и сказала, что об этом нужно обязательно сообщить бабушке и дедушке, дабы они не узнали о новой любви зятя из прессы. Новикова тут же развернулась назад и призналась во всем родителям. Вера уточнила, что к тому моменту она уже жила отдельно от Сергея, поэтому отношения с ним выяснять не стала. Она сказала, что до сих пор любит своего бывшего мужа, но не хочет с ним жить.