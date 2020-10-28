СМИ: с тяжелой формой коронавируса госпитализирован отец Леонида Агутина

Коронавирус поражает не только звезд, но и их родственников. Так 28 октября в СМИ появилось информация, что с тяжелой формой заражения CoViD-19 госпитализирован отец певца Леонида Агутина.

Как сообщает интернет-канал Mash, 85-летний Николай Петрович получил положительный тест еще 12 октября. Все это время мужчина плохо себя чувствовал, хотя два последующих теста не выявили наличие вируса.

27 числа состояние Агутина-старшего ухудшилось, врачи подтвердили вирусную пневмонию, уровень насыщения крови кислородом опустился до 90%. Сейчас доктора пытаются стабилизировать состояние мужчины. Ситуация осложняется тем, что из-за возраста он входит в группу риска.

Напомним, Николай Агутин — тоже артист и композитор. В свое время он пел в ВИА «Голубые гитары», потом работал администратором в ряде других групп. В настоящее время является музыкальным критиком.