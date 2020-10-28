«Без обработок и косметики»: Арзамасова показала натуральное лицо, примерив платье-рубашку

25-летняя Елизавета Арзамасова, снявшаяся в сериале «Папины дочки», переживает вторую волну популярности. Не исключено, что связано это в том числе и из-за ее отношений с 46-летним фигуристом Ильей Авербухом.

Пара счастливо живет вместе, и на передаче «Вечерний Ургант» девушка призналась, что ее возлюбленный не только замечательный человек, но и прекрасный хозяин в доме. Он своими руками может многое починить и смастерить.

Взрыв популярности артистки также сказался и на количестве ее подписчиков, которое растет с каждым днем. Однако фолловеры звезды пожаловались в ее блоге, что им не хватает «настоящих» кадров от их любимицы, взятых из жизни. Лиза решила удовлетворить просьбу поклонников.

«Тут кто-то просил фотографий «попроще» без обработок, фильтров, нарядов и косметики. Вуаля! Самое, что ни на есть — естество, растрепанность и кураж. На репетиции в МХАТ имени Горького. Репетируем «Нюрнбергский Вальс» — написала она в личном блоге и выставила «честную» фотографию.

В кадре девушка предстает в небесно-голубом платье-рубашке в его припыленном оттенке. Волосы Арзамасова распустила, отчего ее образ, пойманный во время прыжка, стал еще более летящим. На ноги актриса примерила удобные кроссовки.