«Тоже хочу!»: Бабкина пришла в восторг от комплекта в стиле спорт-шик с «худящими» брюками

Васильев на «Модном приговоре» поддержал коллегу, заметив, что ей эта одежда будет к лицу.

На «Модном приговоре» Первого канала представили актуальный образ в стиле спорт-шик. Классические детали гардероба в нем сочетались с ультрамодными вроде неоновой косухи и спортивными вещами, в данном случае, с кроссовками на актуальной массивной подошве.

При этом брюки специалисты подобрали для пышной героини особенные — те, что визуально вытягивают силуэт и делают его стройнее. Эвелина Хрочменко советовала всем пышным женщинам обратить на них внимание ранее. Они имеют завышенную талию, не слишком широкие, но и не облегающие. Плюс ко всему, черного цвета, а он, по словам эксперта, на самом деле имеет это приятное качество – делать свою хозяйку чуть тоньше, пусть и только внешне.

Надежда Бабкина пришла в восторг от этого комплекта, ей понравилась его динамичность, яркость, современность и, конечно же, силуэт.

«Я тоже такое хочу! Я быстренько это визуально на себя примерила и думаю: «Дай-ка я к стилистам подойду и спрошу, где они это хапнули». Он придает молодость, не надо молодиться, а надо одеваться достойно, соответственно возрасту», — восхитилась ведущая программы Надежда Бабкина.

Александр Васильев согласился с коллегой: «Правильно, вам пойдет».