«4 месяца»: Юлия Липницкая впервые показала лицо дочки от Владислава Тарасенко

Яна Рудковская заметила, что малышка очень похожа на маму.

22-летняя фигуристка Юлия Липницкая решилась показать общественности лицо своей наследницы от коллеги по льду Владислава Тарасенко. Малышку зовут Каталина и ее появление на свет стало сюрпризом для многих.

Спортсменка тщательно скрывала свою беременность от общественности, а когда основатель спортагентства Андрей Митьков проговорился об этом, сильно расстроилась. Любопытно, что секрет раскрылся уже после рождения малышки. Только после этого звезда фигурного катания обнародовала фото дочки в социальных сетях, однако на снимке девочка оказалась снята со спины.

Как выглядит личико маленькой Каталины, Липницкая решила показать поклонникам в день ее рождения.