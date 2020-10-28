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Аромат – закачаешься: Высоцкая дала рецепт итальянских котлет с болгарским перцем

Петрушка и чеснок сделают блюдо очень аппетитным.

Аромат – закачаешься: Высоцкая дала рецепт итальянских котлет с болгарским перцем
Юлия Высоцкая. Кадр из шоу "Мне это нравится!

Сочные котлетки из куриного мяса (митболы) от Юлии Высоцкой уже оценили читатели Teleprogramma.pro. Теперь актриса научила в своем проекте «Едим дома!» готовить котлеты по итальянскому рецепту. В них она добавляет сладкий перец, петрушку и чеснок. Поэтому блюдо получается очень ароматным!

Необходимо взять 500 граммов говяжьего фарша, 1 болгарский перец, 2 зубчика чеснока, 2 яйца, немного петрушки, чайную ложку паприки, 30 граммов сливочного масла, а также оливкового по вкусу, 20 граммов муки. Солим и перчим по вкусу.

Перец измельчить при помощи блендера, нарубить зелень и чеснок, смешать с фаршем, паприкой, солью, перцем, двумя яичными белками. Вылепить котлетки. У Высоцкой получается 8–9 штук из такого количества ингредиентов. Обвалять их в муке и пожарить на смешанном масле. Готово!

Высоцкая дала рецепт итальянских котлет с болгарским перцем
Высоцкая дала рецепт итальянских котлет с болгарским перцем. Фото: www.instagram.com/edimdoma.ru/

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