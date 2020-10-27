Жертвы коронавируса: режиссер Роман Виктюк находится в реанимации

Художественный руководитель Театра Романа Виктюка оказался в больнице в тяжелом состоянии. У театрального режиссера Романа Виктюка обнаружили коронавирус, пишет Baza.

Вначале Виктюка направили в отделение второй терапии. Но вскоре состояние знаменитости ухудшилось, и он был переведен в столичную реанимацию ГКБ им.Бахрушиных.

Напомним, постановки Романа Григорьевича ставились в разные годы на разных сценах лучших московских театров. Среди них «Современник», «Сатирикон», «ТЮЗ им. М. Горького» и собственный театр Романа Виктюка.

Отметим, что до этого мэр Москвы Сергей Собянин обязал не покидать дома жителей столицы страше 65 лет. Многие театральные деятели этого возраста были вынуждены оставить сцену и преподавание театрального мастерства из-за ограничений. Среди молодых театралов тоже есть заболевшие. Так, Кристина Асмус вынуждена была уйти на карантин и перемещаться по дому только в специальном защитном костюме ради безопасности дочери.