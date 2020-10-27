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Дима Билан судится с бывшим мужем сестры из-за совместного бизнеса

Речь идет о гостинице в Подмосковье, которую ранее открыли мужчины.

Дима Билан судится с бывшим мужем сестры из-за совместного бизнеса
С немузыкальным бизнесом у Димы Билана что-то не клеится. Фото: globallookpress.com

Дима Билан судится с бывшим супругом своей старшей сестры Геннадием Зиминым. Несколько лет назад мужчины совместно открыли в подмосковной Коломне бюджетный мини-отель. Певец еще хвастался, что этот бизнес быстро окупился, при том, что он не пиарил данный проект своим громким именем.

Однако, как выяснила передача «Светская хроника» на «Пятом канале», недавно 38-летний артист подал в суд на своего компаньона. Якобы тот должен ему 19,5 миллионов рублей. По словам жителей Коломны, раньше Билан часто приезжал в свою гостиницу, а теперь увидеть его там — большая редкость. Судебная тяжба затруднила работу отеля, постояльцы останавливаются там реже.

Что же стало камнем преткновения между бизнес-партнерами? По одной из версий, Геннадий сделал первый ход, подав иск на бывшую жену Елену и тещу, — вероятно, хотел разделить имущество после развода. Билан же заступился за свою семью и якобы потребовал от владельца гостиницы те деньги, что когда-то вложил в объект.

Сам Зимин отказался комментировать эту ситуацию. Вместо разъяснения он применил силу в отношении съемочной группы передачи «Светская хроника», попытавшись отобрать микрофон у корреспондента.

Впрочем, сторона Билана тоже пока ничего не прокомментировала, попросив журналистов подождать до вынесения судебного решения. Дело рассматривается в Бабушкинском суде Москвы. Правда, оппоненты на заседания не приходят, оставив все на своих адвокатов.

Добавим, что скрытного на счет своих бизнес-проектов Билана было еще одно начинание по организации лесопилки. Но предприятие пришлось закрыть по ряду причин, одной из которых стало то, что певец рассорился со своим компаньоном.

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