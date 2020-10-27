Весь в маму: Брухунова запечатлела улыбку подросшего сына Петросяна

Вторая волна коронавируса настигла Россию. Многие звезды на этот раз не смогли избежать заражения. Переболел CoViD-19 Филипп Киркоров, а также Анна Нетребко. А 27 октября стало известно, что в больницу попал и Евгений Петросян. Его тест на коронавирус предварительно оказался положительным. Пока 75-летний юморист находится под наблюдением врачей, его молодая жена Татьяна Брухунова должна соблюдать самоизоляцию.

Обычно избранница артиста успевает за день решить несколько дел. После работы она отправляется в салон или театр. В начале года у пары появился сын Ваган. Но из-за ребенка свой график девушка менять не стала, так как считает себя современной мамой, у которой должно быть личное время. Впрочем, ближайшие недели сын станет ее главным напарником, так как ей не рекомендовано покидать дом из-за ситуации с Петросяном.

На новом фото Брухунова предстала в мятном пижаме из шелка. Она сидела на полу и играла с наследником. Мальчик был облачен в пижаму-комбинезон пастельного оттенка с шапочкой с ушками. Малыш улыбался, когда мама с ним играла. Ваган стоял в ходунках. По всей видимости, он готовится начать ходить.

«Дорогие родители! Я пришел к вам маленьким, незрелым существом со своей особенной личностью индивидуальностью. Я ваш только на короткий промежуток времени. Наслаждайтесь мной», — процитировала жена юмориста Молли Калигер.

Поклонники умилились редкому фото, где видно лицо ребенка. Многие отметили, что мальчик похож на маму. «Какой красавчик», «Одно лицо с вами», «Вылитый мама!!», «Вам очень идет роль мамы. Вся светитесь от счастья», «Татьяна, как ваш сыночек похож на вас! Какой хорошенький», «Ну какая сладость», «Танюш, Вагашка так на вас похож, прямо профиль ваш, очаровашечка», — прокомментировали пост подписчики.