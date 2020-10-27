Возвращение чемпиона: Хабиб Нурмагомедов прилетел в Дагестан

32-летний спортсмен после боя с американским бойцом Джастином Гейджи отправился к семье.

Боец MMA Хабиб Нурмагомедов приземлился в аэропорту родной республики после соревнований в Абу-Даби. Спортсмена встретили друзья и администрация города Махачкалы.

После 29 абсолютных побед знаменитый боец смешанных единоборств вернулся домой, чтобы дальше заниматься тренерской деятельностью. По окончании поединка с американским спортсменом Джастином Гейджи Хабиб Нурмагомедов заявил о своем уходе из большого спорта. На это решение повлияли смерть отца и тренера Хабиба, а также просьба матери завершить карьеру.

Поприветствовать известного соотечественника собрались прямо у трапа самолета. Нурмагомедов, соблюдая меры санитарной безопасности, спустился к встречающим в маске и лично пожал руку каждому из них. Кадры прилета спортсмена опубликовал Пятый канал.

Ранее сообщалась, что Владимир Путин поздравил с победой трехкратного обладателя титула чемпиона UFC по телефону. Также президент РФ назначил Нурмагомедову личную встречу.