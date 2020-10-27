Не до смеха: 75-летний Петросян подхватил коронавирус

75-летний Евгений Петросян госпитализирован в одну из московских больниц. По предварительным данным, у сатирика коронавирус, пишет Telegram-канал Life shot. Артиста госпитализировали на «скорой», он получает необходимое лечение в стационаре.

У Петросяна дома остались молодая жена, 31-летняя Татьяна Брухунова, и шестимесячный сынок Ваган.

Между тем, адвокат сатирика Сергей Жорин прокомментировал Пятому каналу госпитализацию артиста. По его словам, это перестраховка, не более. У Петросяна нет температуры, каких-то явных признаков коронавируса, а наблюдается лишь слабость. В целом молодой отец чувствует себя хорошо.

Ранее стало известно, что коронавирус подтвердился у певицы Земфиры. Рок-звезда лечится дома. К тому же, другая знаменитость, телеведущая Ксения Собчак, в эфире программы «ДокТок» тоже рассказала, что перенесла CoViD-19. К слову, сейчас специалисты говорят о второй волне коронавируса. За последние сутки в России было зафиксировано 16 550 новых случаев заражения COVID-19, в Москве — 4312.