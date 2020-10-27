Вдова Караченцова вспомнила о его наставлениях перед смертью

Два года назад после продолжительной болезни ушел из жизни актер Николай Караченцов. Его не стало в канун 74-летия. Более 40 лет он был счастлив в браке с Людмилой Поргиной, которая рассказала «Комсомольской правде», как почтила память супруга. В день смерти – 26 октября – на могиле собрались его друзья и коллеги, которые принесли цветы и пели памятные песни.

Сейчас многие обвиняют Поргину в том, что она не пребывает в долгом трауре после смерти мужа. Некоторые даже называют «веселой вдовой». Она же, в свою очередь, призналась, что так ей велел сам супруг.

«Когда я уйду, живи в удовольствие», — вспомнила слова Караченцова Поргина.

По ее словам, ни о каком замужестве и речи быть не может. Общения у нее достаточно – есть дети и внуки. В скором времени Поргиной предстоит операция на ногах, после чего она запланировала отправиться на отдых в Турцию или на Гоа.