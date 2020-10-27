В морском стиле: Бородина позировала в тельняшке за столиком уличного кафе

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина улетела отдыхать на море. Этот отпуск звезда предпочла провести на зарубежном курорте, поэтому направилась в Турцию. Выбрав фешенебельный отель, девушка ни в чем себе не отказывает.

На очередную прогулку Бородина облачилась в морском стиле. Она позировала за столиком уличного кафе в тельняшке. Ширина горизонтальных полос у модницы соответствовала хрупкости ее фигуры. К слову, Бородина всегда тщательно следит за тем, чтобы ее образы были безупречными и ультрамодными.

«Куколка», «Ксюша… какая же вы красивая! Очень люблю вас», «Какая вы красивая женщина», «Какая красивая! Фото супер», «Какая шикарная фотка, огонь отвечаю», — не поскупились на комплименты фолловеры.

Кстати, пока Ксения Бородина наслаждается летом и солнцем, некоторые участники телепроекта объявили о своем уходе за периметр, среди них: Саша Черно и Иосиф Оганесян.