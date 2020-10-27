«Мы нащупали необходимую нить»: фигурист Соловьев отреагировал на слухи о романе с Бузовой

Спортсмен объяснил, почему так пылко изображает любовь с певицей на льду.

В популярном шоу «Ледниковый период» Ольга Бузова катается с олимпийским чемпионом 2014 года Дмитрием Соловьевым. Как это часто бывает, среди зрителей поползли слухи о том, что эта пара — не просто партнеры. Якобы между фигуристом и певицей зародилась настоящая искра.

Дмитрий признается, что он читает обо всех этих предположениях в социальных сетях, но абстрагируется от них. А вот от Ольги он отвлечься не может, иначе их пара не будет производить нужное впечатление во время катания.

«Если я буду на льду отстраненным от своей партнерши, то не будет того самого образа, который мы вместе создаем. Все равно это образ мужчины и женщины, все равно это образ любви! Это образ отношений между мужчиной и женщиной. И очень важно сделать вот именно эту «химию» на льду», — рассказал фигурист в интервью ФАН.

По словам спортсмена, его задача — показать не просто фигурное катание, а некую историю отношений. Такую же, как в фильмах, сериалах и спектаклях. Мужчина не обращает внимания на слухи, хотя и удивляется, откуда у людей столько свободного времени, чтобы без конца «перетирать» все это в соцсетях.

На конкретный вопрос журналиста о том, есть ли между ним и Бузовой романтические отношения, Соловьев ответил, что абсолютно нет.

«Мы нащупали необходимую нить, нам легко и просто. Общаемся, смеемся, можем друг над другом подшутить», — поделился он.

А в это время появились слухи насчет кризиса в отношениях Бузовой и блогера Давида Манукяна. Последний подогрел сплетни, выпустив грустную песню про расставание.