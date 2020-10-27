На разных самолетах: мама Тимати вслед за Решетовой улетела с внучкой к морю

Тимати в 37 лет решил принять участие в проекте «Холостяк». Это удивило многих его поклонников. Тем более, всего месяц назад он расстался с Анастасией Решетовой. Они прожили вместе шесть лет, а в конце 2019 года у них появился общий сын Ратмир. Тогда хейтеры стали писать девушке, что это закон бумеранга. Ведь шесть лет назад рэпер оставил Алену Шишкову, которая только родила дочку Алису. И модель уверяла, что это произошло из-за Насти.

больше по теме Решетова запечатлела годовалого сына от Тимати на борту частного самолета Модель после расставания с рэпером решила продать квартиру. И к тому же вывезла наследника на море.

Артист умеет оставаться с бывшими в хороших отношениях. Своей экс-избраннице он отдал квартиру, а также недавно они вместе отпраздновали первый день рождения сына. Примечательно, что на праздник из Сен-Тропе прилетел папа рэпера, а вот мама Симона Юнусова предпочла поддержать внучку Алису, так как девочка в этот день выступала в театре. К слову, давно ходят слухи, что родительница Тимати недолюбливает Решетову. Они всегда держаться друг от друга в стороне. А вот Шишкову Симона любит и до сих пор дарит ей подарки на день рождения.

Минувшим летом многие удивились, когда Анастасия улетела с сыном в Сен-Тропе, а вот мама рэпера поехала в Турцию с внучкой. Теперь ситуация повторилась. Накануне бывшая возлюбленная артиста на частном самолете улетела на курорт с годовалым Ратмиром. В этот же день покинула страну и Симона с шестилетней Алисой. Она предпочла обычный рейс. Не исключено, что они снова выбрали даже разные места для отдыха. Так мама Тимати прилетала на Мальдивы, а Решетова место отдыха не рассекретила.