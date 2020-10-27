«Моя девочка»: бойфренд Бузовой в наряде курьера доставил ей роскошный букет

Ольга Бузова не скрывает, что очень занята. После карантина она не возобновила гастроли, но иногда также выступает в клубах. При этом девушка регулярно участвует в съемках «Дома-2», а с недавних пор еще и блистает в «Ледниковом периоде». Порой девушке едва хватает времени на сон. Не удивительно, что она почти не видится с Давидом Манукяном, также известным как Дава. Они строят отношения больше года.

На днях блогер подготовил романтичный сюрприз телеведущей. Дава переоделся в наряд курьера и с букетом роскошных цветов отправился к ней на работу.

«Сейчас сделаю сюрприз одному особенному человечку», — сказал блогер.

Он переоделся и постучался в гримерку Ольги. Девушка была удивлена, когда увидела свою вторую половинку в необычном образе. Сама Бузова предстала в черном спортивном костюме, но с макияжем и прической. Дава обнял возлюбленную, а она одарила его поцелуями.

«Моя вкусная девочка», — отметил он. «Но она сразу меня узнала», — добавил Манукян.

Многие поклонники отметили, что таких мужчин нужно ценить. Также фанаты надеются, что влюбленные скоро сыграют свадьбу. Напомним, что ранее Бузова признавалась, что мечтает стать мамой. Она даже пообещала, что возьмет ребенка из детского дома если к 35 годам не обзаведется своими отпрысками. На реализацию планов у нее осталось три месяца.