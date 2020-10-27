Горячо: Вера Брежнева в золотом мини-платье и пластиковом плаще устроила жаркие танцы

Этим летом у многих звезд шоу-бизнеса из-за коронавируса нарушились творческие планы. Концерты, гастроли, мероприятия — все главные составляющие жизни артистов отменились, отодвинулись или перенеслись. С наступлением осени понемногу все стало возвращаться в прежнее русло, и даже небольшие выходы на сцену для селебрити стали праздником.

Вера Брежнева в Киеве дала несколько выступлений. Экс-солистка группы «ВИА Гра» предстала перед поклонниками в золотом платье с бахромой длины мини. В этом эффектном наряде, к слову, артистка снималась в клипе «Вечериночка». В Stories своего микроблога Брежнева устроила жаркие танцы в этом платье, поверх которого накинула пластиковый плащ.

Кстати, в повседневной жизни Брежнева предпочитает простую и удобную одежду. Ей хватает ярких нарядов на сцене, поэтому в гардеробе звезды давно обосновались уют и стиль кэжуал.