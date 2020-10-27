«Семейный кризис»: экс-жена Жигунова призналась, что развод с актером случился еще до Ворожбит

Хотя в Сети ходили слухи, что Сергей якобы ушел из семьи, познакомившись с новой пассией.

Накануне звезда картины «Гардемарины» Сергей Жигунов опубликовал в Instagram свидетельство о разводе с женой, Верой Новиковой. В общей сложности их брак продлился более 20 лет. И долгое время причиной второго расставания звезд считали новую пассию Жигунова, «копию Заворотнюк» Викторию Ворожбит.

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Бывшая жена Сергея Жигунова, 61-летняя Вера Новикова в студии программы «Судьба человека» опровергла этот слух. Оказывается, они с Жигуновым развелись еще полтора года назад. Тогда о Ворожбит не было и речи.

На вопрос, что именно стало той каплей, которая заставила Новикову и Жигунова развестись второй раз, сама актриса отвечает философски:

«Наступил очередной семейный кризис, который нужно было проговорить, прожить и идти дальше. Но я не встретила ответного отклика со стороны Сережи. И поняла, что я так устала! Что-то все время думать, подстраиваться. И я просто поняла, что хочу отпустить эту ситуацию. Просто вырваться», — вспоминала Новикова накануне второго развода.

Когда в прессу просочились слухи о романе Жигунова с Ворожбит, Вера Новикова поспешила сообщить родителям, что с Сергеем они уже давно не вместе. «Мне позвонила Маша и сказала: «Мама, тут вышла какая-то статья», прочитала мне ее и сказала: «По-моему, пора рассказать бабушке и дедушке, чтобы они не узнали это от «добрых» соседей».

Новикова тогда призналась матери, что уже год не живет с Жигуновым, потому что они расстались.

На вопрос Бориса Корчевникова, разлюбила ли Новикова Жигунова, звезда задумалась. И призналась, что, наверное, нет. Но эта любовь теперь — другого качества: