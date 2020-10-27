«Одежда оверсайз уходит на второй план»: Лисовец рассказал о главных модных трендах осени

Стилист отметил, что коронавирус повлиял и на моду. Теперь людям все реже хочется носить мешковатые наряды, поэтому снова актуальны женственные образы.

Влад Лисовец является одним из самых известных стилистов в России. Он стал парикмахером, а потом работал в телецентре «Останкино». По словам самого эксперта, он умел простым языком объяснить, как делать прически, поэтому его активно стали снимать для молодежных передач. Потом карьера уроженца Баку пошла в гору. С ним стали работать знаменитости — Кристина Орбакайте и Валерий Леонтьев.

Теперь Лисовец уже обладает своим громким именем. Более того, он открыл сеть собственных салонов красоты и школу стиля. К слову, разбирается он не только в прическах, но и моде. В новом интервью Влад рассказал, как потерял 7 миллионов рублей во время карантина. Тогда его бизнес понес убытки. При этом он отметил, что коронавирус в целом внес свои коррективы даже в моду. Гуру стиля рассказал, что стало актуальным, а что носить уже не стоит.

«После карантина людям захотелось больше наряжаться — и в этом новый тренд. Многим захотелось снова встать на каблук, потому что все устали дома ходить в спортивном», — отметил Лисовец.

Он уверен, что скорее всего эта тенденция продолжит набирать обороты.

«Одежда оверсайз, в которой ходит Билли Айлиш и наши популярные TiKTok-блогеры, уходит на второй план. Появились брюки узкие в талии и прямые, элегантные, длинные в пол. Возвращаются 1970-е — клетка, полоска, рюши и воланы из 1980-х, талия, глубокий вырез, декольте, появляется больше женственности и элегантности», — пояснил эксперт.

По его словам, в мужской одежде тоже теперь превалирует элегантность. Снова в моде более длинные волосы, брюки из 70-х годов, пиджаки в клетку и даже с лацканами. По словам Влада, это еще не супер гламур, но этой моде точно далеко до маргинального стиля 90-х. Об этом стилист рассказал порталу NEWS.ru.