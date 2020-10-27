Что душа пожелает: Брухунова не ограничивает себя ни в сладостях, ни в фастфуде

Татьяна Брухунова в свои 31 год не стремится следить за фигурой и часто устраивает себе чит-милл «запрещенкой». Конфеты, пирожные, тортики, шаурма – все это девушка просто обожает. Накануне она в очередной раз побаловала себя пиццей.

Стоит отметить, что у молодой девушки есть шестимесячный сын от Евгения Петросяна, Ваган. И судя по отсутствию диеты, Брухунова давно отказалась от грудного вскармливания своего малыша.

Брухунова ранее признавалась, что обожает свой возраст, «каждый год своей жизни», пишет портал OAnewse. И по своей юности она не скучает, потому что ее уже не вернуть и не повторить, а поэтому глупо тосковать о том, что кануло в лету.

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Напомним, что Татьяна Брухунова с Евгением Петросяном поженились в конце 2019 года. Зимой на свет появился их первенец, которого девушка родила сама, хотя в Сети долго обсуждали, что им помогла суррогатная мама.