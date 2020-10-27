Высоцкая в маленьком черном платье и терракотовых туфлях на низком каблуке восхитила Крутого

Юлия Высоцкая запечатлелась в лаконичном образе, который оценили многие ее друзья и подписчики. Актриса примерила знаменитое «шанелевское» платье – маленькое черное, оно, по мнению знаменитого модельера, должно быть у каждой женщины.

Российский эксперт моды Эвелина Хромченко полностью согласна с высказыванием французского кутюрье, в принципе считая, что черные вещи очень привлекательны. Она уверена, выбирая интересные фасоны и ткани, даже total black look можно сделать неординарным. А что касается маленького платья, как у Высоцкой, оно, по мнению ведущей «Модного приговора» никогда не выйдет из моды. При желании, его можно модернизировать под разные жизненные случаи. К примеру, если нанести красную помаду и надеть сверкающие украшения и шпильки, наряд станет праздничным. А если примерить с ним белый воротничок, то в таком виде можно смело отправиться на деловую встречу. И маленькое черное платье всегда должно быть в коктейльной группе.

То, что лаконичный наряд впечатляет многих, можно судить также, заглянув в комментарии блога жены Андрея Кончаловского. И первым под фото отметился композитор Игорь Крутой, который поставил свой «лайк» под фотокадром, музыкант также украсил снимок восторженными смайлами. Не забыла про знак одобрения в Instagram Юлии Высоцкой и ее коллега Ирина Безрукова.