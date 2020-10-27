«Я поддерживал сотрудников»: Лисовец потерял около 7 миллионов рублей из-за коронавируса

Влад Лисовец знаком многим, так как не раз вел различные шоу на телевидении, где давал советы по моде или стильным прическам. 48-летний уроженец Баку старается жить уединенно с котами, но и при этом развивает свой бизнес. В его сети салонов красоты «Парикмахерская Контора» обслуживаются многие звезды. Его постоянной клиенткой является Саша Савельева, которая недавно покинула группу «Фабрика». Также у стилиста есть собственная школа стиля LISOschool.

Однако в этом году многим артистам, модельерам и стилистам пришлось туго. Из-за коронавируса больше двух месяцев практически ничего в столице не работало, кроме продуктовых магазинов. Также были запрещены развлекательные и массовые мероприятия. Салоны красоты тоже временно были закрыты, что, конечно, вызвало критику. В новом интервью Лисовец рассказал, как по его карману ударил карантин. Он признался, что потерял существенную сумму денег, но зато остался хорошим работодателем.

«Я думаю, что около 5–7 миллионов. Плюсом к тому что бизнес стоял, я поддерживал своих сотрудников и выплачивал зарплаты. Для меня это было очень важно — поддержать в такой момент своих людей», — пояснил стилист.

Он подчеркнул, что сумма очень приблизительная, так как тогда эксперт в области моды вообще не мог работать. Доход не приносило ничего, так как съемок не было, кафе, салоны были закрыты, и даже на рекламе в Instagram было не заработать. При этом Влад отметил, что карантин позволил ему впервые за 25 лет отдохнуть и побыть с собой. Стилист даже пересмотрел взгляды на жизнь. В беседе с NEWS.ru, он вспомнил и о своем детстве — как родители-железнодорожники повлияли на его выбор стать парикмахером.