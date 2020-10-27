«Просто млеет, когда я рядом»: Орлова засветила, с кем просыпается в одной постели

Ольга Орлова не скрывает: она с особым трепетом относится к своим питомцам. Для нее четвероногие друзья стали членами семьи. Певица давала кров даже бездомным собакам, заботясь о том, чтобы они получили хорошее питание и уход. Как выяснилось, ведущая проекта «Дом-2» не запрещает своим любимым песикам спать в ее кровати. Так, экс-солистка группы «Блестящие» засветила свое нежное утро, показав, с кем она просыпается едва ли не в обнимку. Теплая шея домашнего питомца служила Ольге вместо пуховой подушки.

Даже ранним утром Орлова выглядит сногсшибательно. 42-летняя певица призналась, что собаки самые преданные существа, которые заслуживают, чтобы рядом с ними был такой же надежный друг.

«Она не знает про меня ничего: ни кто я, ни сколько мне лет, ни чем я занимаюсь. Она любит меня просто за то, что я есть… Просто млеет, когда я рядом… Как будто боится упустить даже мгновенье без меня. Я тоже многое о ней не знаю. Ни возраст, ни что с ней было до меня… Я знаю лишь то, что нам очень повезло в жизни найти друг друга! И я каждый день благодарю жизнь за эту награду!! Моя самая нежная и трогательная девочка Ася», – отметила теледива.

Однако поклонников знаменитости привлекли не только слова телеведущей, но и ее эффектная внешность. Многие восхитились чувственной красотой Ольги, подметив, как пикантно экс-солистка группы «Блестящие», словно случайно, сверкнула роскошным декольте в ажурной сорочке.