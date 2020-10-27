«Мой iPhone 12Pro»: Собчак похвасталась новым телефоном в тихоокеанском цвете под оттенок ногтей

Ксения Анатольевна не изменяет себе, предпочитая статусные и модные вещи.

Ксению Собчак часто обвиняют в снобизме и любви к роскоши, однако на светскую львицу слова хейтеров мало влияют. Кроме того, похоже, что ведущая намеренно эпатирует публику, демонстрируя свою роскошную жизнь.

Вот и на это раз жена Константина Богомолова, купив новый дорогой гаджет поспешила сообщить об этом широкой публике, обнародовав с ним селфи в Instagram.

«Работа нон-стоп, но я успеваю быть в тренде. Мой iPhone 12Pro уже четыре дня как радует меня. Делюсь впечатлениями: мегаудобный в руках и в новом тихоокеанском цвете», — подписала она фотографию.

При этом синий цвет телефона практически на 100% совпал с оттенком маникюра блондинки.

Напомним, что недавно Ксения сочла нужным продемонстрировать в Сети свой дом с бассейном за 40 миллионов, строительство которого она практически закончила – недоделанными остались лишь некоторые детали.