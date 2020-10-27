«Изменит нашу жизнь?»: Эмили Ратаковски объявила о беременности

Американская модель, актриса Эмили Ратаковски прославилась благодаря своей идеальной фигуре и откровенно-провокационным съемкам. Девушка не стесняется демонстрировать формы перед камерами, и каждое ее фото вызывает шквал восторженных эмоций.

Не стали исключением и новые снимки в аккаунте модели. На них девушка позирует с большим животиком, нежно его поглаживая. Так Эмили Ратаковски официально объявила, что ждет ребенка, об этом ранее сообщали и «Актуальные новости».

«Кто будет этот человек? Для какого человека мы станем родителями? Как он изменит нашу жизнь», – пытается ответить на эти вопросы будущая мама.

В интервью для Vogue Ратаковски призналась, что не хочет узнавать пол своего ребенка до 18-летия. То есть будущая мама готова дать наследнику право выбирать гендер.

«Мне нравится идея навязать своему ребенку как можно меньше гендерных стереотипов. Но независимо от того, насколько прогрессивной я могу быть, я понимаю желание узнать пол нашего плода; это похоже на первую реальную возможность взглянуть, кем он может быть», – приводит слова модели Vogue.

Эмили Ратаковски замужем за актером, продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Они поженились в 2018 году. Для звезд малыш станет первенцем.