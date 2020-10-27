«90-е сходят на нет»: Хромченко посоветовала обратить внимание на изящные наряды 70-х

Тем не менее резко отказываться от моделей «лихих» времен тоже не стоит.

Не успели мы привыкнуть к огромным плечам, массивным украшениям и тупоносой обуви, пришедшим к нам из недавних времен, традиционно именуемых «лихими», как тренд на них стал потихоньку отходить. Об этом на Первом канале в эфире «Модного приговора» рассказала Эвелина Хромченко.

«90-е сейчас плавно сходят на нет. Все очень соскучились по более изящным формам и более человеческим пропорциям», — прокомментировала ведущая.

Она заметила, что постепенно фаворитом подиумов становятся 70-е, однако это не значит, что стоит резко отказаться от нарядов постперестроечного периода. У нас есть время насладиться гиперболизированными формами и постепенно перестроить свой гардероб под более утонченную моду.

«Мы все еще носим и нам все еще хочется носить эти широкие плечи и эти очень узкие талии», — сказала Эвелина.

Стилист подчеркнула, что сегодня модельеры успешно комбинируют наряды из разных эпох, сочетая, к примеру, 90-е и 80-е. Так же можно будет поступить и с семидесятыми.