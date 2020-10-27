С розами ручной работы: Нетребко похвасталась прической с дизайнерским украшением

Певица вышла на сцену Мариинского театра в роскошном платье с цветочным принтом.

Анна Нетребко второй раз за осень прибыла в Россию с гастролями. Сначала дива выступила на сцене Большого театра в Москве, затем вместе с мужем, тенором Юсифом Эйвазовым, отправилась в Северную столицу, чтобы выступить на сцене Мариинского театра.

На сцену оперная дива вышла в роскошном платье в пол, с крупным цветочным принтом. Оказалось, что наряд — это собственность Нетребко, дизайнерское платье, которое является ценным экземпляром в коллекции дивы. И к нему специально Нетребко придумала оригинальную прическу — с блестящими каменьями.

«Нашла у себя в питерском гардеробе платье Эскада 2007 года! И решила его освежить блестящими розами ручной работы от Dries Van Noten, правда, необычно?!» — рассказала звезда.

На голове дивы розы необыкновенно сияли в свете софитов. Прическа очень понравилась поклонникам, они поспешили отметить: