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«Эталон красоты»: 73-летняя Михалкова произвела фурор кадром в бикини, показав себя молодой

Жена режиссера Никиты Михалкова лишила поклонников дара речи, блеснув пляжным снимком.

«Эталон красоты»: 73-летняя Михалкова произвела фурор кадром в бикини, показав себя молодой
Никита и Татьяна Михалковы. Фото: Globallookpress.com

В Stories микроблога 73-летняя Татьяна Михалкова поделилась редким кадром из семейного архива. На пляжном фото одна из первых красавиц Советского Союза запечатлена в компании близких: мужа Никиты Михалкова, сына Артема и любимых дочерей — Анны и Надежды. Последняя, к слову, удобно расположилась у папы на плечах.

Татьяна Евгеньевна облачилась в белый купальник с ажурной вышивкой на груди. Поклонников модели очаровала изысканность и утонченность избранницы именитого режиссера. Михалкова блеснула бронзовым загаром, точеной фигурой, бесконечными ногами и невероятно стройной талией на памятном снимке с одного из отпусков. Сложно поверить, что у этой женщины на снимке трое детей — старшие из которых, судя по фото, уже подростки.

Режиссер Никита Михалков с семьей
Татьяна Михалкова запечатлелась в белом купальнике с семьей на море. Фото: Instagram.com/tatyanamixalkova

«Какая эффектная женщина», «Молодые и красивые», «Шикарная фигура», «Эталон красоты», «Понятно, почему муж не устоял», «Замечательный снимок, вся семья в сборе», «Какая вы красавица», «Смелая и желанная», «Утонченная красота», «Совершенно не вульгарно, умели же раньше преподносить красоту в купальниках», «Самая лучшая», — отметили поклонники на одной из фан-страничек семьи Михалковых.

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