«Эталон красоты»: 73-летняя Михалкова произвела фурор кадром в бикини, показав себя молодой

В Stories микроблога 73-летняя Татьяна Михалкова поделилась редким кадром из семейного архива. На пляжном фото одна из первых красавиц Советского Союза запечатлена в компании близких: мужа Никиты Михалкова, сына Артема и любимых дочерей — Анны и Надежды. Последняя, к слову, удобно расположилась у папы на плечах.

Татьяна Евгеньевна облачилась в белый купальник с ажурной вышивкой на груди. Поклонников модели очаровала изысканность и утонченность избранницы именитого режиссера. Михалкова блеснула бронзовым загаром, точеной фигурой, бесконечными ногами и невероятно стройной талией на памятном снимке с одного из отпусков. Сложно поверить, что у этой женщины на снимке трое детей — старшие из которых, судя по фото, уже подростки.